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قائد الحملة الأمنية في طرطوس:قواتنا فرضت سيطرتها على مدينة طرطوس وبدأت الانتشار في أحيائها (الجزيرة)
Lebanon 24
07-03-2025
|
04:44
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