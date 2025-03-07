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الكرملين: الحوار مع الولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة ضروري ويجب أن يأخذ في الاعتبار الترسانات النووية الأوروبية وخاصة بعد تعليقات ماكرون

Lebanon 24
07-03-2025 | 05:01
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