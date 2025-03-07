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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان: ملتزمون بإعادة المختطفين وهذه مهمتنا العليا
Lebanon 24
07-03-2025
|
06:25
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