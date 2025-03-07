Advertisement

أخبار عاجلة

"سانا" عن مصدر قيادي في إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية: تمديد حظر التجوال في المدينة حتى صباح غد السبت

Lebanon 24
07-03-2025 | 06:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية في سوريا تعلن حظر التجوال حتى الساعة الـ 10 صباحاً
lebanon 24
07/03/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": إدارة العمليات العسكرية تشارك قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية بعد هجمات متكررة شنها عناصر من النظام السابق
lebanon 24
07/03/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة طرطوس: نظراً للضرورات الأمنية والعسكرية وحفاظاً على أرواح المواطنين يمدد حظر التجوال في المدينة حتى يوم غد السبت الساعة 10 صباحاً
lebanon 24
07/03/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قيادي بإدارة الأمن العام السوري لسانا: نوجه رسالة لمن يريد تسليم سلاحه ونفسه للقضاء أن يسارع بذلك عبر توجهه لأقرب نقطة أمنية
lebanon 24
07/03/2025 16:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:30 | 2025-03-07
09:25 | 2025-03-07
09:19 | 2025-03-07
09:09 | 2025-03-07
09:07 | 2025-03-07
08:54 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24