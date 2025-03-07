Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن فوكس بيزنس: ترامب يقول إنه أرسل خطابا لخامنئي أمس الخميس

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: ترامب يقول إنه يجب إغلاق وزارة التعليم فورا
lebanon 24
07/03/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: ترامب يقول إن من المحتمل أن يلتقي مع بوتين في السعودية بحضور ولي عهد المملكة
lebanon 24
07/03/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تخطط للضغط على الحلفاء الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو
lebanon 24
07/03/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الرئيس الأميركي ترامب يقول إنه أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء الكندي ترودو
lebanon 24
07/03/2025 16:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:30 | 2025-03-07
09:25 | 2025-03-07
09:19 | 2025-03-07
09:09 | 2025-03-07
09:07 | 2025-03-07
08:54 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24