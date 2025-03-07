Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: ديرمر اعترض على تقديم مبعوث ترامب مقترحات لحماس دون موافقة إسرائيل

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: مبعوث ترامب للشرق الأوسط التقى قبل أيام الوزير الإسرائيلي رون ديرمر الذي يقود مفاوضات المرحلة الثانية
lebanon 24
07/03/2025 16:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مبعوث ترامب زار اليوم ممر نتساريم في قطاع غزة برفقة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر
lebanon 24
07/03/2025 16:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب لعب دورا حاسما في المفاوضات ومارس ضغوطا بتوجيه من ترامب
lebanon 24
07/03/2025 16:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب يقوم بدور حاسم في المفاوضات ويمارس ضغوطا باسم الرئيس الأميركي المنتخب
lebanon 24
07/03/2025 16:35:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:30 | 2025-03-07
09:25 | 2025-03-07
09:19 | 2025-03-07
09:09 | 2025-03-07
09:07 | 2025-03-07
08:54 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24