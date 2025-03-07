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وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: لا نثق في النظام في سوريا وسنبقى هناك إلى أجل غير مسمى ولن نتخلى عن الدروز

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:36
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