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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسحلة الرشاشة من موقع العاصي باتّجاه منطقة كروم الشراقي شرق مدينة ميس الجبل

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:52
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