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طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة تتعرض لإطلاق نار في جنوب السودان ومقتل أحد أفراد الطاقم

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:12
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