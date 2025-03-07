الجندي الإسرائيلي الأسير متان أنجليست: أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية والطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية

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