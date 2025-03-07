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وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيراني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى
Lebanon 24
07-03-2025
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09:36
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