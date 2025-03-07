Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيراني: لا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى

Lebanon 24
07-03-2025 | 09:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء تسنيم عن وزير الاستخبارات الإيراني: الولايات المتحدة ستمارس ضغوطا على إيران لإجبارها على التفاوض
lebanon 24
07/03/2025 18:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية: لا نشتري أمننا بل نبنيه ولا نعتمد على دعم الآخرين بل ندافع عن أنفسنا
lebanon 24
07/03/2025 18:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: حالة عدم الثقة لا تزال موجودة وقائمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة
lebanon 24
07/03/2025 18:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: وزير الخارجية الإيراني يقول خلال اتصال هاتفي مع قيادي في حماس إن طهران ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية
lebanon 24
07/03/2025 18:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:18 | 2025-03-07
11:08 | 2025-03-07
11:05 | 2025-03-07
11:04 | 2025-03-07
10:52 | 2025-03-07
10:45 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24