Advertisement

أخبار عاجلة

محافظ اللاذقية: الأمور تسير بشكل جيد وندعو الجميع إلى ضبط النفس والالتزام بأوامر القيادة

Lebanon 24
07-03-2025 | 10:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سانا" عن مصدر قيادي في إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية: تمديد حظر التجوال في المدينة حتى صباح غد السبت
lebanon 24
07/03/2025 20:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات السورية سيطرت على مركز محافظتي طرطوس واللاذقية وتستعد لدخول الأرياف (العربية)
lebanon 24
07/03/2025 20:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: وصول طلائع أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن فيها
lebanon 24
07/03/2025 20:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد: مقتل 28 مسلحا مواليا لنظام الأسد بمواجهات مع الأمن السوري في محافظة اللاذقية
lebanon 24
07/03/2025 20:28:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:21 | 2025-03-07
12:45 | 2025-03-07
12:32 | 2025-03-07
12:27 | 2025-03-07
12:24 | 2025-03-07
12:23 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24