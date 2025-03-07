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محافظ اللاذقية: الأمور تسير بشكل جيد وندعو الجميع إلى ضبط النفس والالتزام بأوامر القيادة
Lebanon 24
07-03-2025
|
10:33
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