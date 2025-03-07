Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ: روسيا تريد تحديد الدول التي ستشارك في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: علينا التحرك للأمام بشأن السلام في أوكرانيا مع الدول التي يمكن أن تعطينا ضمانات أمنية حقيقية
lebanon 24
07/03/2025 20:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: السعي لمهمة حفظ السلام سابق لأوانه لأن روسيا لا تريد السلام
lebanon 24
07/03/2025 20:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تريد "السلام في أقرب ما يمكن"
lebanon 24
07/03/2025 20:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية: على روسيا أن توقف القصف اليومي لأوكرانيا فورا إذا كانت تريد حقا إنهاء الحرب
lebanon 24
07/03/2025 20:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:21 | 2025-03-07
12:45 | 2025-03-07
12:32 | 2025-03-07
12:27 | 2025-03-07
12:24 | 2025-03-07
12:23 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24