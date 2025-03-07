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الدفاع المدني السوري: مقتل 3 أطفال بانفجار لغم أرضي في محيط كفرنبل بريف إدلب الجنوبي

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:18
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