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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يعبر عن قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة والقتلى في مناطق الساحل السوري

Lebanon 24
07-03-2025 | 11:57
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