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سويسرا تقرر فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومقربيه

Lebanon 24
07-03-2025 | 12:32
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