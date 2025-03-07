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"لبنان24": سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء

Lebanon 24
07-03-2025 | 14:30
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