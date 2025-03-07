Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد إسرائيل وسنمنع أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته

Lebanon 24
07-03-2025 | 14:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومنع أي محاولة من "حزب الله" لترسيخ وجوده
lebanon 24
08/03/2025 01:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: يواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع أي محاولة تموضع لحزب الله
lebanon 24
08/03/2025 01:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنمنع أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قواته
lebanon 24
08/03/2025 01:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يشن غارات عنيفة لإزالة تهديدات عاجلة حاول حزب الله القيام بها لخرق وقف اطلاق النار
lebanon 24
08/03/2025 01:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:48 | 2025-03-07
17:45 | 2025-03-07
17:42 | 2025-03-07
17:36 | 2025-03-07
17:33 | 2025-03-07
17:28 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24