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حماس: نثمن قرار أنصار الله إمهال العدو 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية إذا استمر منع دخول المساعدات لغزة

Lebanon 24
07-03-2025 | 15:27
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