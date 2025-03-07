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الخارجية المصرية: نؤكد أهمية تدشين عملية سياسية شاملة بمشاركة الجميع في سوريا

Lebanon 24
07-03-2025 | 17:17
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