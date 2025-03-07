Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: إسرائيل ستحتاج إلى 6 أشهر على الأقل لإخضاع حماس

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يمكن أن تبقى حماس بعد إعادة جثث الأطفال الإسرائيليين
lebanon 24
08/03/2025 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب: حماس لن تعود للحكم في غزة
lebanon 24
08/03/2025 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الخطوات الإسرائيلية المحتملة تتضمن استئناف القصف على أهداف حماس تليها عملية ترحيل الفلسطينيين عن منازلهم نحو مناطق آمنة وإعادة غزو غزة بقوات عسكرية أكبر
lebanon 24
08/03/2025 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: لضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية والإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل
lebanon 24
08/03/2025 11:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:49 | 2025-03-08
03:37 | 2025-03-08
03:26 | 2025-03-08
03:26 | 2025-03-08
03:21 | 2025-03-08
03:21 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24