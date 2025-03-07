وول ستريت جورنال: الخطوات الإسرائيلية المحتملة تتضمن استئناف القصف على أهداف حماس تليها عملية ترحيل الفلسطينيين عن منازلهم نحو مناطق آمنة وإعادة غزو غزة بقوات عسكرية أكبر

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