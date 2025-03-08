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حاكم منطقة لينينغراد الروسية: إسقاط مسيّرتين قرب مصفاة كيريشي وتضرر أحد خزانات الوقود
Lebanon 24
08-03-2025
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01:47
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