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وزارة الإعلام السورية للحدث: قوى الأمن فرضت السيطرة على اللاذقية وطرطوس وتمشط الأرياف بحثا عن الفلول

Lebanon 24
08-03-2025 | 04:11
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