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وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يرحبون بـ"الخطة العربية لإعادة إعمار غزة"

Lebanon 24
08-03-2025 | 06:07
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