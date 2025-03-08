Advertisement

أخبار عاجلة

بيان للجامعة العربية: الأوضاع في سوريا تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تقف مع جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها الجمهورية العربية السورية لحفظ الأمن والاستقرار
lebanon 24
08/03/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان المجموعة العربية بمجلس الأمن: نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بسوريا
lebanon 24
08/03/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: الدول الأعضاء مهتمة بتحقيق الاستقرار في سوريا وقدمنا رؤيتنا بشأن مستقبل سوريا للإدارة الجديدة
lebanon 24
08/03/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية: فرض انسحاب إسرائيل من أراضي سوريا ولبنان
lebanon 24
08/03/2025 16:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:57 | 2025-03-08
08:56 | 2025-03-08
08:34 | 2025-03-08
08:29 | 2025-03-08
08:10 | 2025-03-08
08:04 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24