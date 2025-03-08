نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي قرر العمل في منطقة علم مسبقا بوجود مختطفين فيها قبل أن يعثر على جثث 6 منهم نهاية آب الماضي

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