Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيفيل: نراقب كل الانتهاكات في جنوب لبنان ونبلغ عنها بحيادية ونتواصل مع كافة الأطراف لتجنب التصعيد

Lebanon 24
08-03-2025 | 09:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الأميركية: وقف إطلاق النار في لبنان ما زال صامدا ونتواصل مع الإسرائيليين وكافة الأطراف المعنية لضمان استمرار ذلك
lebanon 24
08/03/2025 18:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: ملتزمون بالعمل على تحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان وندعم الجيش في إعادة انتشاره ونعمل على تسهيل المهام الإنسانية
lebanon 24
08/03/2025 18:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ماندوليسي: اليونيفيل ملتزمة باستقرار جنوب لبنان
lebanon 24
08/03/2025 18:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد اليونيفيل: نؤكد التزامنا تجاه سكان جنوب لبنان ودعم إعادة انتشار الجيش لاستعادة الأمن والاستقرار
lebanon 24
08/03/2025 18:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:42 | 2025-03-08
11:33 | 2025-03-08
11:30 | 2025-03-08
11:29 | 2025-03-08
11:28 | 2025-03-08
11:24 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24