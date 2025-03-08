18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
خامنئي بعد رسالة ترامب: لن نقبل مطالبهم
Lebanon 24
08-03-2025
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لم تصل بعد".. بعثة إيران تعلق على رسالة ترامب لخامنئي
Lebanon 24
"لم تصل بعد".. بعثة إيران تعلق على رسالة ترامب لخامنئي
08/03/2025 18:48:03
08/03/2025 18:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: رسالة ترامب إلى خامنئي "عرض متكرر" من واشنطن
Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: رسالة ترامب إلى خامنئي "عرض متكرر" من واشنطن
08/03/2025 18:48:03
08/03/2025 18:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى خامنئي.. هذا مضموتها
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى خامنئي.. هذا مضموتها
08/03/2025 18:48:03
08/03/2025 18:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في رسالة لترامب: نرجوك ألا تسمح لنتنياهو بالعودة إلى الحرب
Lebanon 24
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في رسالة لترامب: نرجوك ألا تسمح لنتنياهو بالعودة إلى الحرب
08/03/2025 18:48:03
08/03/2025 18:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. "خبر مفبرك" يثير بلبلة وهذه حقيقته
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. بطلة مسلسل "القدر" تعلّق على ما يحصل في الساحل السوري (صورة)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. بطلة مسلسل "القدر" تعلّق على ما يحصل في الساحل السوري (صورة)
00:39 | 2025-03-08
08/03/2025 12:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت
Lebanon 24
من أصل لبناني.. ترامب يُعين مايكل عيسى سفيرا أميركيا جديدا في بيروت
23:12 | 2025-03-07
07/03/2025 11:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن قصف جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن قصف جنوب لبنان.. هذا ما جاء فيه
14:54 | 2025-03-07
07/03/2025 02:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخطر أزمة" أمام "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها
Lebanon 24
"أخطر أزمة" أمام "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث عنها
15:30 | 2025-03-07
07/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:42 | 2025-03-08
المرشد الإيراني: الهدف من تهديدات العدو هو أن لا تتمكن إيران من إدارة شؤونها وهذا الأمر له تداعياته الخاصة
11:33 | 2025-03-08
مصدر عسكري سوري للتلفزيون العربي: نعمل على إخراج المسلحين غير المنتمين للمؤسستين الأمنية والعسكرية
11:30 | 2025-03-08
عائلات المحتجزين الإسرائيليين في رسالة لترامب: نرجوك ألا تسمح لنتنياهو بالعودة إلى الحرب
11:29 | 2025-03-08
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو وعد سموتريتش بعدم المضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق
11:28 | 2025-03-08
رجل يرفع علم فلسطين منذ 9 ساعات على برج "بيغ بن" في لندن (العربية)
11:24 | 2025-03-08
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نقول لترامب أن لا يسمح لنتنياهو بالتضحية بأرواح الرهائن والحرب لن تعيدهم
فيديو
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
03:03 | 2025-03-08
08/03/2025 18:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
Lebanon 24
ستوفر أداء مميزا وسرعة كبيرة.. آبل تعلن عن حواسب MacBook Air الجديدة
03:00 | 2025-03-08
08/03/2025 18:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للضرب مع باسل خياط بسبب زميل من الوسط الفني.. معتصم النهار يُفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-03-08
08/03/2025 18:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24