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الدفاع السورية: يمنع الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق توجيهات ضباطنا

Lebanon 24
08-03-2025 | 10:25
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