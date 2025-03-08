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شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: توقف 6 مخابز وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبه عن العمل بسبب نفاد غاز الطهي

Lebanon 24
08-03-2025 | 11:10
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