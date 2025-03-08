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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لعودة القتال في غزة وعدم علمه بمكان المختطفين يمثل عائقا

Lebanon 24
08-03-2025 | 11:13
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