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التلغراف: واشنطن أبلغت حلفاءها أنها لن تشارك بتخطيط المناورات العسكرية في أوروبا بدءا من العام المقبل

Lebanon 24
08-03-2025 | 11:19
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