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المرشد الإيراني: الهدف من تهديدات العدو هو أن لا تتمكن إيران من إدارة شؤونها وهذا الأمر له تداعياته الخاصة

Lebanon 24
08-03-2025 | 12:42
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