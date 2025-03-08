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وزير خارجية هولندا: سندعم أوكرانيا بـ 3.5 مليار يورو أخرى وهناك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات لحماية الشعب الأوكراني

Lebanon 24
08-03-2025 | 13:07
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