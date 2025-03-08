Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قوات اللواء 474 تواصل انتشارها في نقاط سيطرة ضمن المنطقة السورية ونفذنا الأسبوع الماضي عمليات مداهمة دقيقة وصادرنا أسلحة

Lebanon 24
08-03-2025 | 13:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قوات لواء 474 تواصل انتشارها الدفاعي في سوريا
lebanon 24
09/03/2025 12:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل السيطرة المؤقتة على نقاط في جنوب لبنان بشكل يعزز جهودنا الدفاعية في المنطقة
lebanon 24
09/03/2025 12:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الأمن السورية تنهي عملياتها بمدينة الصنمين بسيطرتها على آخر معاقل مجموعات مسلحة (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2025 12:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تنفذ عمليات تمشيط عند الحدود الأردنية تحسّباً لتسلّل مشتبهين اثنين
lebanon 24
09/03/2025 12:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:10 | 2025-03-09
06:09 | 2025-03-09
06:08 | 2025-03-09
05:41 | 2025-03-09
05:28 | 2025-03-09
05:20 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24