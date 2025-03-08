بيان مشترك عن البطاركة في سوريا يدين أي تعدٍّ يمسّ السلم الأهلي ويدعو إلى الإسراع في توفير الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء سوريا

Lebanon 24