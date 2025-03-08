Advertisement

أخبار عاجلة

بيان مشترك عن البطاركة في سوريا يدين أي تعدٍّ يمسّ السلم الأهلي ويدعو إلى الإسراع في توفير الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء سوريا

Lebanon 24
08-03-2025 | 14:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان للجامعة العربية: الأوضاع في سوريا تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي
lebanon 24
09/03/2025 12:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: يجب ترحيل السوريين إلى سوريا واي خطوة تأخذ هذا الموضوع إلى التفاوض تكون هدفها المس بالسيادة الوطنية وإضافة إلى ذلك يجب لتحقيق السيادة إخضاع المخيمات الفلسطينية إلى سلطة الدولة ونزع سلاحها بالاضافة إلى ضبط الحدود
lebanon 24
09/03/2025 12:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان المجموعة العربية بمجلس الأمن: نؤكد على أهمية استمرار الدعم الدولي لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بسوريا
lebanon 24
09/03/2025 12:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري يدعو للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية
lebanon 24
09/03/2025 12:21:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:10 | 2025-03-09
06:09 | 2025-03-09
06:08 | 2025-03-09
05:41 | 2025-03-09
05:28 | 2025-03-09
05:20 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24