Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد في حمص متورط بارتكاب مجازر بحق المدنيين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-03-2025 | 14:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة تعلن تطويق المناطق التي تتحصن فيها مجموعات موالية للنظام السابق في ريف منطقة جبلة بريف اللاذقية (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/03/2025 12:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز عربية عن مصدر أمني سوري : مجموعات مسلحة من أنصار النظام السابق تستهدف عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا في ريف اللاذقية
lebanon 24
09/03/2025 12:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: القبض على عدد من عناصر النظام السابق استهدفوا عنصرين من وزارة الدفاع في اللاذقية أمس
lebanon 24
09/03/2025 12:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بالدفاع السورية للعربية: المروحيات لاحقت مجموعات من فلول الأسد هاجمت قوات الأمن
lebanon 24
09/03/2025 12:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:21 | 2025-03-09
06:10 | 2025-03-09
06:09 | 2025-03-09
06:08 | 2025-03-09
05:41 | 2025-03-09
05:28 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24