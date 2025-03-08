Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر: لا نمانع من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأميركية ولكن في إطار اتفاق شامل

Lebanon 24
08-03-2025 | 16:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر: مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم استجابة لطلب من الوسطاء ولإثبات جديتنا لتنفيذ كافة بنود الاتفاق
lebanon 24
09/03/2025 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: الإدارة الأميركية شريكة في تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/03/2025 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر: إقالة قدورة فارس خطوة غير مقبولة وقمع لأي صوت يعارض قرارات رئيس السلطة الفلسطينية
lebanon 24
09/03/2025 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: منع الاحتلال عودة النازحين إلى شمال غزة خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/03/2025 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:25 | 2025-03-09
06:24 | 2025-03-09
06:21 | 2025-03-09
06:10 | 2025-03-09
06:09 | 2025-03-09
06:08 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24