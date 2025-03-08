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حماس وافقت مبدئيا على تمديد المرحلة الأولى لمدة شهرين مقابل تسليم جنود أحياء (الحدث)

Lebanon 24
08-03-2025 | 16:45
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