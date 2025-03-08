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الاتحاد الأوربي: ندين الهجمات التي قيل إنها من عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة في الساحل السوري

Lebanon 24
08-03-2025 | 17:54
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