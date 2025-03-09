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التحكم المروري: طريق القبيات الهرمل وطريق العاقورة حدث بعلبك سالكتان خلال النهار من 9:00 حتى 17:00 بسبب تشكّل الجليد ليلًا

Lebanon 24
09-03-2025 | 02:48
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