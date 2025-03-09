Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر رسمية إسرائيلية تؤكد حصول تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة حماس

Lebanon 24
09-03-2025 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: الولايات المتحدة تقترح مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 مختطفين أحياء
lebanon 24
09/03/2025 12:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: طلبت من وزير الدفاع الحصول على معلومات رسمية من الولايات المتحدة بشأن المساعدات العسكرية
lebanon 24
09/03/2025 12:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة حددت لإسرائيل وحماس هدفا للتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين
lebanon 24
09/03/2025 12:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر روسي: موسكو تتوقع إحراز تقدم في المحادثات الاقتصادية مع الولايات المتحدة خلال "شهرين إلى 3 أشهر"
lebanon 24
09/03/2025 12:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:27 | 2025-03-09
06:25 | 2025-03-09
06:24 | 2025-03-09
06:21 | 2025-03-09
06:10 | 2025-03-09
06:09 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24