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العمليات الأمنية في طرطوس وجبلة واللاذقية مستمرة وتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب إلى اللاذقية

Lebanon 24
09-03-2025 | 03:36
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