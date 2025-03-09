Advertisement

أخبار عاجلة

حماس تقول إنها تعاملت "بإيجابية ومرونة كبيرة" خلال لقاءات عقدت بين مسؤولي الحركة والمبعوث الأميركي لشؤون الرهائن

Lebanon 24
09-03-2025 | 04:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ ف ب": إسرائيل تقول إن أحد الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين ستطلق حماس سراحهم غدا يحمل الجنسية الأميركية وآخر جنسيته فرنسية
lebanon 24
09/03/2025 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: حماس سوف "تدمّر" إذا لم تفرج عن جميع الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
09/03/2025 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": اجتماع بين كبار المسؤولين الأميركيين والروس لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة ترامب وبوتين سيُعقد الثلاثاء في الرياض
lebanon 24
09/03/2025 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء كوريا الشمالية: بيونغ يانغ تقول إنها سترد بقوة على "الاستفزازات العدائية الأميركية"
lebanon 24
09/03/2025 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:27 | 2025-03-09
06:25 | 2025-03-09
06:24 | 2025-03-09
06:21 | 2025-03-09
06:10 | 2025-03-09
06:09 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24