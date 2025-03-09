Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع لـ سانا: تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية "بتعنيتا" بريف اللاذقية

Lebanon 24
09-03-2025 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع السورية: تمكنّا من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام على مقاتلينا في محيط القرداحة بعد اشتباكات عنيفة
lebanon 24
09/03/2025 18:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا" عن مصدر قيادي في إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية: تمديد حظر التجوال في المدينة حتى صباح غد السبت
lebanon 24
09/03/2025 18:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: وصول طلائع أرتال وتعزيزات قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى مركز محافظة اللاذقية لتعزيز الاستقرار والأمن فيها
lebanon 24
09/03/2025 18:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا" عن قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية: لن يسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون
lebanon 24
09/03/2025 18:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:05 | 2025-03-09
11:54 | 2025-03-09
11:53 | 2025-03-09
11:52 | 2025-03-09
11:51 | 2025-03-09
11:32 | 2025-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24