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"لبنان 24": طائرة مُسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" تحلّق فوق رؤوس مشيّعين في كفركلا

Lebanon 24
09-03-2025 | 06:32
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