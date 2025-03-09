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الخارجية الأردنية: مباحثات موسعة للوزير الصفدي ونظيره التركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع التركي ورئيسا استخبارات البلدين قبيل اجتماع دول جوار سوريا

Lebanon 24
09-03-2025 | 06:46
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