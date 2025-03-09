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القناة 12 الإسرائيلية: فريق التفاوض يتوجه غدا للدوحة لبحث اقتراح ويتكوف إطلاق سراح نصف الرهائن في اليوم الأول لتمديد وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
09-03-2025 | 07:37
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