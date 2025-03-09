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نتنياهو: إسرائيل ستدمر قدرات حماس وستعيد الرهائن وستضمن عدم تشكيل غزة تهديداً مستقبلياً لإسرائيل

Lebanon 24
09-03-2025 | 08:11
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